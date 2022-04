USA lõpetab tavapärased kaubandussuhted Venemaaga

Majandus

Michelini restoranigiid toob Eestisse gurmaanid ja kaks miljonit eurot

Tänavu kevadel pälvib esimene Eesti restoran Michelini tärni. See on rahvusvaheliselt kõige kuulsam, mainekam ja pikima ajalooga toiduvaldkonna tunnustus, mida siinne turismisektor on aastaid oodanud.