Valgevene ühineb Venemaaga tasudes oma välisvõlad rublades

Valgevene valitsus on sunnitud kasutama Valgevene rubla, et maksta Maailmapangale, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale ning Põhjamaade Investeerimispangale võlgnetavaid laene, teatas ta oma ametlikus Telegram-kanalis avaldatud avalduses, vahendab Bloomberg.

«See on sunnitud meede,» ütles ministrite nõukogu avalduses. «Valgevene võime tasuda oma võlgu dollarites ja eurodes lääne võlausaldajate ees on sanktsioonide tõttu piiratud.»

Teade tuleb päev pärast seda, kui Venemaa rahandusministeerium teatas, et menetleb umbes 650 miljoni dollari ulatuses dollarimakseid oma võlakirjade eest Vene rubla abil, kuna USA rahandusministeerium peatas sel nädalal riigi dollarivõlgade maksed riigi kontodelt.

Kuigi Venemaa sissetung Ukrainasse on kahjustanud võlakirjaturge kogu endises Nõukogude Liidus, on kõige enam kannatanud Valgevene võlakirjad, kuna ta on otseselt toetanud Moskvat.