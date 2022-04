USA ei näe EastMedi torujuhtmes sobilikku alternatiivi Vene energiale

Torujuhtme EastMed kava, mis tooks maagaasi Iisraeli vetest Küprose ja Kreeka kaudu Euroopasse, kuulutati välja 2016. aastal ning mitmed kokkulepped on juba alla kirjutatud.

Kolm riiki soovivad kuue miljardi euro suuruse projekti ellu viia 2025. aastaks, kuid selle rahastamine ei ole tagatud.

USA välisministeeriumi kõrge ametnik Victoria Nuland ütles, et torujuhe on liiga pikk, see on kavandatud liiga sügavale ja selle ehitamiseks kulub kümmekond aastat.

«Usume, et see on liiga kallis, ei ole majanduslikult tasuv ja võtab liiga kaua aega,» ütles Nuland pärast kohtumist Küprose presidendi Nicos Anastasiadesega.

Ta rõhutas, et gaasi ja nafta osas peab üleminek alternatiividele olema kiire ning kümme aastat oleks liiga pikk ooteaeg.

Kreeka, Küpros ja Iisrael sõlmisid 2020. aastal kokkuleppe 2000 kilomeetri pikkuse veealuse torujuhtme ehitamiseks.

Nuland märkis, et alternatiivide otsimine on seotud vajadusega vältida sõltuvust Vene energiast.

«Selle piirkonna riigid on mõistnud, et sõltuvus Venemaa naftast ja gaasist on väga halb panus,» rääkis ta, tõstes esile ka roheenergia osa varustuse mitmekesistamisel.

Nuland lubas samal ajal, et Washington toetab teisi projekte, milles Küpros, Kreeka ja Iisrael osalevad.

Nende hulka kuulub 1200 kilomeetri pikkune ning kaks ja pool miljardit eurot maksev projekt EuroAsia Interconnector, mis ühendab nende elektrivõrgud veealuse kaabli abil Euroopaga.