Kreeka kahekordistab Vene gaasist sõltuvuse vähendamiseks söetootmist

Kreeka saab umbes 40 protsenti maagaasist Venemaalt, kuid pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse on hakatud otsima alternatiive.

«Pruunsüsi on saastav ja normaalses olukorras on maagaas odavam,» ütles valitsuse pressiesindaja Giannis Ekonomou.

Ukraina sõda arvestades tuleb aga energiaallikaid mitmekesistada, lisas Ekonomou ja ütles, et pruunsöetoodangu suurendamine on vajalik järgmised kaks aastat.

Euroopa riigid püüavad kliimaeesmärkide täitmiseks pruunsöe kasutamist vähendada. Maagaasi emissioon on väiksem ja sageli on see suhteliselt odav alternatiiv.