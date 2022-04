Kristo Käärmann jõudis esimese eestlasena Forbesi miljardäride edetabelisse

Forbes kirjutab, et Käärmann on üks uutest miljardäridest, kelle tõus on seotud fintech-maailmaga. Käärmann asutas toona Transferwise'i nime kandnud ettevõtte koos Taavet Hinrikusega 2011. aastal ja sai Forbesi andmetel miljardäriks juulis pärast ettevõtte IPOt Londoni börsil. Hinrikuse vara väärtus ületas Forbesi info kohaselt pärast IPOt korraks küll miljardi maagilise piiri, kuid langes edetabeli lukustamise hetkeks ehk 11. märtsiks umbes 700 miljonini.