Europarlament nõuab Venemaa energiaimpordile täielikku embargot

«Pärast teateid Venemaa relvajõudude jõhkrusest Ukrainas ei jää kahtlust, et tegu on sõjakuritegudega, mille toimepanijad tuleb vastutusele võtta,» teatas Euroopa Parlamendi pressiteenistus.

Parlament rõhutab, et kõigi liikmesriikide prioriteet peab olema juba kehtivate sanktsioonide täielik ja tõhus rakendamine kogu Euroopa liidus (EL). Lisaks kutsub parlament ELi juhte üles jätma Venemaa välja nii G20 koosseisust kui ka teistest koostööorganisatsioonidest, näiteks ÜRO Inimõiguste Nõukogust, Interpolist, Maailma Kaubandusorganisatsioonist ja UNESCOst. See oleks märguanne, et rahvusvaheline kogukond ei kavatse taastada tavapärast suhtlust agressorriigiga.