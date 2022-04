Eelarve jääb tänavu 3,1 protsendiga struktuursesse defitsiiti

Järgmiseks aastaks on oodata 2,4-protsendist struktuurset puudujääki, 2024. ja 2025. aastaks aga vastavalt 2,7 ja 2,3-protsendist puudujääki. 2026. aastal on prognoosi järgi oodata 2-protsendist eelarve struktuurset puudujääki.

«Käesoleva ja järgnevate aastate eelarve peab keskenduma eelkõige Venemaa alustatud Ukrainas peetava sõja mõjude leevendamisele. Riigirahanduse vaatest ei ole kuskile kadunud vajadus kasutada iga eurot nii, et sellest riigi jaoks kõige suurem tulu tõuseks, aga Euroopas puhkenud sõja tagajärgedega seotult vältimatult lisandunud kulutused tähendavad, et jõuame uuesti selleni, et kulud ja tulud on tasakaalus aeglasemalt, kui enne Venemaa alustatud sõda Ukrainas arvasime,» ütles Pentus-Rosimannus pressiteates.