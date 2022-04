Hiina ettevõtted ostavad Vene naftat jüaanide eest

Kauplejate sõnul on tegemist esimeste jüaanides makstavate toorainetarnetega pärast seda, kui USA ja Euroopa kehtestasid Venemaale Ukraina sõja eest sanktsioonid ja kõrvaldasid mitu Venemaa panka rahvusvahelisest arveldussüsteemist.

Peking on pikka aega püüdnud suurendada jüaani kasutamist maailmakaubanduses ja Venemaale kehtestatud sanktsioonid aitavad seda teha. Arveldused jüaanides ei kujuta aga dollari valitsusele vähemalt lühiajaliselt tõenäoliselt ohtu. Rahvusvahelise Arvelduspanga (BIS) andmetel on dollari osakaal rahvusvahelistes arveldustes umbes 88 protsenti.

Hiina ettevõtted on tavapäraselt ostnud Vene kivisütt dollarite eest, kuid pärast mitme Vene panga SWIFT-süsteemist lahtiühendamist on paljud Hiina ostjad tehingud peatanud. Venemaa on Hiinale kivisöe tarnijate hulgas teisel kohal.