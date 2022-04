Rahandusministeerium prognoosib protsendist majanduslangust

«Seekordse prognoosi ülesanne on anda omamoodi eelhoiatus, milliseks võib pilt kujuneda juhul, kui kõik negatiivsed eeldused, mis on seotud Venemaa alustatud sõjaga, realiseeruvad ja pessimistlikul moel kohale jõuavad. Tuleb teha kõik, et need sellisel kujul ei realiseeruks, aga prognoosi puhul on igati aus kirjeldada seda pilti sellisena, nagu ta kujuneda võib,» ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kevadise majandusprognoosi tutvustamisel.