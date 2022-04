Michelini tärnid jõuavad Eestisse

EASi ja KredExi ühendasutus sõlmis lepingu, millega jõuavad Eestisse Michelini tärnid ja restoranigiid. See on rahvusvaheliselt kõige kuulsam, prestiižikam ja pikima ajalooga toiduvaldkonna tunnustussüsteem, mida turismisektor on aastaid oodanud.

Eesti on saavutanud kauaoodatud võidu, mis toob meie toidukultuuri väga positiivselt pildile nii Euroopas kui maailmas. «Toidukultuuri valdkonnas on mõju kindlasti sama suur kui Oscari auhind filmimaailmas. Liitumine Michelini perega teeb meid rahvusvaheliselt tuntumaks, arusaadavamaks ja võrreldavamaks – ning rõhutab ka meie väärtusi ja eripära. Tipptasemel toidukultuur on üks olulisemaid põhjusi, miks kuhugi reisitakse. See on ka üks levinumatest põhjustest, miks ikka ja jälle tagasi tullakse. Micheliniga sõlmitud lepingu mõju Eesti turismiekspordile ja mainele on pikaajaline,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Kaksiklogo. Foto: Erakogu/ Visit Estonia

«Michelini tunnustus motiveerib turiste heldemalt kulutama ja Eesti turismi strateegiline eesmärk ei ole lõputult suurendada mahte, vaid arendada kvaliteetturismi, pakkuda huvi teadlikumale ning kallimaid tooteid tarbivale külastajale. Positiivne mõju kandub ka teistele ettevõtetele, näiteks lisandub ööbimisi hotellides. Michelin vähendab reisimise hooajalisust ja kindlasti aitab leping kaasa Eesti toidukultuuri arengule laiemalt, et siin jätkuks motivatsiooni kasvatada suurepärast kohalikku toorainet, saada tippkokaks, luua restorane, mille maitseelamused ja teenindus on maailmatasemel,» ütles EASi ja KredExi ühendasutuse turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Michelini tunnustussüsteemi tulekul Eestisse on oluline majanduslik mõju turismisektorile. Hinnanguliselt suureneb müügitulu tärniomanikel 20%, teistel restoranigiidi pääsejatel 10%. Lähtudes sellest, mis võiks olla Eesti restoranide potentsiaal giidi pääseda, kasvaks Eesti restoranide tulud kokku ligikaudu 2 miljonit eurot aastas. Täiendav tulu Eestisse lisanduvate külastajate reisikulutustest väljaspool toidusektorit on hinnanguliselt 1,5 miljonit eurot aastas. Kui arvestada kokku restoranide suuremast müügitulust tekkiv maksutulu ja kaudselt lisanduvad maksutulud seonduvas ettevõtluses, on positiivne summaarne mõju riigieelarvele hinnanguliselt 1,2 miljonit eurot aastas.

Michelini hindajad on juba alustanud Eestis restoranikülastusi, mis toimuvad incognito. Esimesed tärnide väärilised ja ka teised giidi pääsenud restoranid kuulutatakse välja Tallinnas 25. mail. Need restoranid saavad avalikuks Michelini restoranigiidi veebilehel ja äpis.