Kallas: lisaeelarve on põhimõtteliselt kokku lepitud

Peaminister Kallas rääkis valitsuse pressikonverentsil, et lisaeelarve puudutab sõjapõgenike aitamist, elanikkonna kaitset ning ka seda, et aidata ka Eesti inimesi, kelle toimetulek satub raskel ajal löögi alla – nii seoses sõjamõjude kui ka inflatsiooniga.

Peaminister avaldas lootust, et lähiajal jõutakse ka lisaeelarve detailides kokkuleppele ja see saadetakse peagi riigikogule kinnitamiseks.

Ka riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas, et valitsusliidus ei ole lisaeelarvega seoses suuri erimeelsusi. Ta lisas, et 95 protsenti lisaeelarvest on seotud käimasoleva kriisiga.