Eesti loobub sel aastal Vene gaasist

«Peame võimalikult kiiresti lõpetama gaasi ostmise Putini režiimilt, mis kasutab seda raha sõjas Ukraina vastu,» ütles peaminister Kaja Kallas. «Otsustasime suurendada riiklikku gaasivaru ja rajada Paldiskisse veeldatud maagaasi vastuvõtu võimekus, et sügisest oleks seal võimalik käivitada LNG ujuvterminal. See on võimalus mitte ainult Eestile, vaid ka laiemalt meie regioonile minna juba järgmisele talvele vastu, olemata Vene gaasist sõltuv.»

«Valitsuse eesmärk on eelistada gaasivaru soetamisel LNGst toodetud gaasi. Meie tungiv ootus gaasimüüjatele on, et ka ettevõtjad panevad oma moraalse kompassi õigesse suunda. Samuti on LNG puhul meil põhimõtteline seisukoht, et kui LNG-laev kunagi Paldiskisse jõuab, ei tohi see olla Venemaa gaasiga täidetud,» ütles Kallas.

Paldiskisse tuleb ujuvterminal

Ka majandus- ja taristuminister Taavi Aas rõhutas tänaste otsuste märgilist tähendust kogu piirkonnale ja selgitas suurprojekti sisu: «Koostöös Soomega käivitame ujuvterminali kasutuselevõtu, mis kindlustab mõlema riigi gaasiga varustatuse juba järgmiseks külmaperioodiks,» ütles Aas.

Eestis on võimalik LNG ujuvterminali võimekus välja ehitada juba selleks sügiseks, lisas Aas. Gaasitoru ehitab välja Elering ning haalamiskai Alexela, kes on seda projekti juba pikalt ette valmistanud. Aasa sõnul on Paldiski ujuvterminal ajutine lahendus, et kiiresti kindlustada gaasitarne – tulevikus paikneb sama terminal rendiperioodi lõpuni peamiselt Soomes.

Projekti käivitamiseks toetasid valitsuse liikmed majandus- ja taristuministri ettepanekut omandada Eleringi kaudu riigi osalus LNG ujuvterminali renti korraldavas tulevases ettevõttes.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium peab lähiajal valitsusele esitama ka maagaasiseaduse muutmise eelnõu, milles käsitletakse gaasivarustuse hädaolukorra lahendusi ja veeldatud maagaasi terminali kasutamise tariifide kooskõlastust.