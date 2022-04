Baltcap investeeris Leedu küberturbe ettevõttesse Nord Security

Täiendava kapitali abil on Nord Security eesmärk võimaldada nii eratarbijatel kui ka ettevõtetel tagada oma kontode, andmete ja internetivõrkude turvalisus ning laiendada ettevõtte tootevalikut ja tegevusulatust, teatas Baltcap.

«Baltcap on aktiivselt panustanud siinsete kasvuettevõtete potentsiaali – meie fondidest leiab juba neli üle miljardi dollari väärtusega ettevõtte, nagu Bolt, Veriff, Voi ja Einride. Alates tänasest kuulub sellesse ringi ka Nord Security,» ütles BaltCapi juhtivpartner Peeter Saks.

Baltcap tegi investeeringu oma kasvuettevõtetele suunatud fondist Baltcap Growth Fund. Varasemad Bolti ja Veriffi investeeringud on Baltcap teinud riskiinvesteeringute fondist Nordic Ninja VC, mis on asutatud koos Jaapani era- ja riskikapitalifondiga JBIC IG Partners ja mille investorite hulka kuuluvad Japan Bank for International Cooperation, Honda, Panasonic ja Omron.