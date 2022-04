ULA: lääneriigid pääsevad kosmosessse ka Venemaata

ULA on Boeingu ja Lockheed Martini ühisettevõte, mis korraldab Pentagoni raketistarte. Selle kanderaketi Atlas V esimeses järgus kasutati Venemaa ettevõtte NPO Energomaš toodetud kahekambrilisi vedelkütuse mootoreid RD-180. Ettevõte loobus nende edasisest ostust seoses üleminekuga uue kanderaketi Vulcan kasutamisele. Kõik ülejäänud Atlas 5 missioonide mootorid on juba USA-sse tarnitud ja ladustatud.

Bruno märkis, et hiljutine leping Amazoniga kuni 83 stardi ostmiseks firmadelt Arianespace, Blue Origin ja United Launch Alliance on praeguste geopoliitiliste sündmuste kontekstis «suur tehing». Need lepingud ei ole tema sõnul olulised mitte ainult ettevõtetele, vaid ka Lääne tööstuse konkurentsivõimele pärast Venemaa taandumist ülemaailmselt raketistarditurult.