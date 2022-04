Swedbank: Venemaa majandus kukub ajas 16 aastat tagasi

Swedbanki prognoosi järgi kasvab euroala majandus samal ajal tänavu 2,6 protsenti ja järgmisel aastal 2,7 protsenti. Võrreldes jaanuaris avaldatud prognoosiga on pank selle aasta kasvu kärpinud 1,3 protsendipunkti võrra, kuid järgmise aasta kasvu ei ole muutnud.

Ehkki Balti riikide eksport Venemaale ja Ukrainasse ei ole suur, on sõjal Ukrainas ja Venemaale seatud sanktsioonidel oluline mõju. Samas ei vii see erakordne šokk sel aastal majandusi aastases arvestuses langusesse, vaid Swedbank ootab kõikides Balti riikides ligi 1,5-protsendist kasvu.

Ebakindluse suurenedes lükkavad ettevõtted investeeringuid edasi. Probleemid tootmissisendite tarnetega annavad tõsisema löögi töötlevale tööstusele, kuid need mõjutavad ka kogu majanduse kasvu. Lisaks on ohustatud maailma varustamine mitmete toiduainetega, kuna Venemaa ja Ukraina on teraviljade ja väetiste olulised eksportijad. Juba enne Venemaa sissetungi Ukrainasse tõusid toiduainete hinnad maailmas rekordkõrgusele.