EL ähvardas Malta kuldpassidega seoses kohtusse anda

Komisjoni märkis, et programm, mille järgi võivad mitte-eurooplased osta investeeringutega Malta ja seeläbi ka Euroopa Liidu kodakondsuse, on ELi õigusega vastuolus.

«See rikub liidu kodakondsuse staatust, mis on sätestatud (ELi) lepingutes,» teatas komisjon avalduses.

Skeemi on ELi kodakondsuse saamiseks kasutanud teiste seas Vene ja Hiina rikkurid.

Läinud nädalal avaldas komisjon soovituse, kus öeldi, et ELi liikmesriigid, kellel on endiselt investorikodakondsuse skeemid, peavad need viivitamata lõpetama.