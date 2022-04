Eesti Pank eraldab riigile 900 000 eurot mullusest kasumist

«Olime valmis selleks, et majanduse taastumise toetamiseks astutud erakorraliste otsuste tõttu lõpetab keskpank eelmise aasta kahjumiga. Kuna finantsturgudel jätkus optimismi, osutusid Eesti Panga tulud investeeringutelt 2021. aastal üle ootuste heaks ja saame siiski anda mõõduka panuse riigi tuludesse,» ütles Eesti Panga president Madis Müller pressiteates.

Keskpanga president nentis samas, et sel aastal on Venemaa agressioon ja intressimäärade oodatav tõus mõjutamas investeeringute tulusust ja seega väljavaade Eesti Panga kasumlikkusele taas kehvem.

Keskpanga nõukogu on pikaajalise otsusena võtnud suuna sellele, et keskpanga kapitalipuhvrid oleksid piisavalt keskpanga ülesannete täitmiseks.

Eesti Pank soovib pikas plaanis kasvatada oma kapitalipuhvreid nii, et need jõuaksid suhteliselt samale tasemele kui euroala keskpankade keskmine. 2021. aasta lõpu seisuga tähendab see vajadust tõsta kapitalipuhvrite taset 664 miljonilt eurolt ligikaudu 2,1 miljardi euroni.