Holland arestis Vene-sanktsioonide raames 14 jahti

Minister Wopke Hoekstra märkis kirjas parlamendile, et luksusjahtide sageli keerulist omandistruktuuri uuritakse ja ühtegi sellist alust ei lubata praegu laevatehastest välja.

Paljud Vene oligarhid, kes on sattunud Euroopa Liidu sanktsioonide alla, on tellinud oma luksusjahte just mereriigist Hollandist.

«Olukord on hetkel selline, et viies laevatehases on 12 ehitusjärgus jahti niinimetatud lõplikele kasusaajatele Venemaal,» ütles minister. «Praeguste meetmete järgi ei saa neid aluseid hetkel üle anda, kohale toimetada ega eksportida.»

USA valitsus konfiskeeris esmaspäeval Hispaanias 254-jalase jahi, mis kuulus oligarhile, kellel on lähedad sidemed Vene presidendi Vladimir Putiniga. Tegemist oli esimese Bideni administratsiooni sellise meetmega alates sanktsioonide kehtestamisest.

Hispaania võimud on arestinud üle 140 miljoni dollari väärt jahi, mille omanik on ühe Vene kaitsetööstusfirma tegevjuht. Mitu luksusjahti on konfiskeeritud ka Itaalias.