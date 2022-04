Soomes algas aastakümnete suurim munitsipaaltöötajate streik

Yle kirjutab, et streiki hinnatakse viimaste aastakümnete munitsipaalsektoris üheks suuremaks väljaastumiseks.

Avaliku sektori töötajate ametiühingu Juko algatatud streigi eesmärk on sundida tööandjad töötajate palgaprogrammide üle arutlema.

Juko streigijuhi Juha Moilaneni hinnangul osaleb streigis enam kui 6000 Oulu munitsipaaltöötajat. Linna õpilased on suunatud distantsõppele. Linna raamatukogud, ujulad ning muud sisetingimustes spordi harrastamise kohad on suletud.

Turkus osaleb streigis umbes 3500 munitsipaaltöötajat. Suletud on laste päevahoiud ja koolid ning tervisekeskustes on vähendatud ravimahtu. Suurem osa busse sõidab tavagraafiku alusel.

Rovaniemis on koolid suletud ning samuti ei tööta kõik lasteaiad. Streigis osaleb umbes kolmandik Rovaniemi avaliku sektori töötajatest.

Jyväskyläs on suletud koolid ning osad lasteaiad. Haridusteenuste ameti teenuste direktori Sami Lahti sõnul on linna koolid avatud, kuid streigi ajal on seal 13 000 õpilase kohta vaid mõnikümmend õpetajat.