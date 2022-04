Euroopa Liit tahab uutele Venemaa kõrge kaliibriga ärimeestele sanktsioonid kehtestada

Venemaa e-kaubanduse platvormi Ozon juht Aleksander Šulgin, Venemaa presidendi Vladimir Putini üks lähedasemaid ärikaaslasi Boris Rotenberg ning Venemaa suurima kullakaevandaja Polyus omanik Said Kerimov on samuti sanktsioonide alla lisatavate isikute nimekirja mustandis, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.