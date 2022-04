Soome on valmis Venemaa naftast ja gaasist loobuma

Ajalehe kinnitusel said meelsuse pöördepunktiks Venemaa vägede Ukraina tsiviilelanike vastu toime pandud kuritööd, mis viisid igasuguse soovi idanaabrilt energiat osta.

Lühike vastus on, et Soome saab hakkama paremini kui ükski teine Euroopa riik, kuid see tähendab kaubandusvoogude suurt nihet.