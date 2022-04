Riias leiab soodsamaid investeerimisvõimalusi kinnisvarasse kui Tallinnas

«Investorite seas on väga erineva profiiliga inimesi ning see, et kinnisvarasse investeerimist saavad lubada vaid kõrge sissetulekuga inimesed, on müüt,» ütles Kaamos Kinnisvara juht Taimo Murer.

Mureri sõnul ei paista Riia korteriturul defitsiiti ning uusi arendusi, linn on suurem ja seetõttu hajutatum ning valikut on seal kohati rohkem kui Tallinnas.

Ta lisas, et Riias on kinnisvarahinnad tuntavalt madalamad kui Tallinnas, mistõttu on alustaval investoril just Riiasse vara soetada taskukohasem. Kuna Eestis tegutsevad pangad on Eestis asuva kinnisvara tagatisel valmis korteri ostu Lätis finantseerima, on investeerimise eesmärgil mõistlik korter just Riiga osta.

«Seda toetab ka fakt, et Riia on Lätis suurim tõmbekeskus - koos piirnevate valdadega elab piirkonnas üks miljoni inimest, mis moodustab üle poole kogu Läti elanikkonnast,» nentis Murer.

Riia korteriturule investeerimist toetab statistika, mis näitab, et üüriturg Riias on aktiivne. Riia kinnisvarauuringu (november 2021) põhjal rendib Riias korterit 21% sealsest elanikkonnast. Peamisteks rentimise põhjuseks on soetamiseks vajalike rahaliste vahendite nappus (41%), mobiilne töö või puudub piisav eelistus ühe konkreetse kinnisvara vastu (36%) – ning raske eluasemelaenu saamine, nt. ei jätku raha esimeseks sissemakseks (17%).

Läti kinnisvaraturg on hinnatasemelt soodsam, kuid hinnad tõusevad sarnaselt Eestile. Nõutud on Riia üüriturul 1-2-toalised korterid. Peamiselt renditakse korterit kesklinnas ja sellega piirnevates linnaosades, kolmandik Riia rentijatest eelistavad ühetoalisi (32%) ning ligi pooled kahetoalist korterit (49%).

Mureri sõnul eelistavad investorid soetada kinnisvara, kas Riia kesklinna või selle ümberkaudsetesse piirkondadesse. Kesklinna kõrval tasub kindlasti jälgida kiirelt arenevaid piirkondi nagu Skanste, Teika, kuhu on rajatud uued bürookompleksid ja samuti koondunud palju rahvusvahelisi töökohti.