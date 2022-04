Swedbank: iga kolmas noor tegeleb investeerimisega

31 protsenti noortest Swedbanki klientidest investeerib, kuid pole oma hinnangul veel väga kogenud. 3 protsenti vastajaid hindas end aga juba kogenud investoriks. Üle poolte ehk 57 protsenti vastanutest ütles, et pole veel investeerimisega alustanud, kuid on sellele mõelnud. Vaid 9 protsenti vastas, et ei plaani investeerida ega ole investeerimisest huvitatud, teatas pank.