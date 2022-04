USA peatab maksualase teabevahetuse Venemaa ametivõimudega

30 aastat vana maksulepingu alusel on USA maksuamet ja Venemaa föderaalne maksuteenistus vahetanud teavet, et aidata mõlemas riigis maksude kogumist ja maksuseaduste jõustamist. USA maksuamet võib taotleda Venemaa ametivõimudelt teavet USA maksumaksjate kohta ning vastupidi.

«Sellega tagatakse, et Ameerika Ühendriigid ei edasta mingit teavet, mis võiks aidata kaasa Venemaa valitsuse rikastumisele suurenenud maksukogumiste kaudu või mis tahes viisil hõlbustada Venemaa dissidentide tagakiusamist või Ukraina kodanike ja ettevõtete sihikule võtmist,» ütles rahandusministeerium Reutersile saadetud avalduses.

See samm ei tähenda kogu Venemaaga sõlmitud maksulepingu peatamist, mida USA senaatorid Rob Portman ja Ben Cardin olid palunud president Joe Bidenilt lisaks teabevahetuse peatamisele.

Suurbritannia, kellest on viimastel aastatel saanud Venemaa jõuka eliidi pelgupaik, teatas eelmisel kuul, et on peatanud maksualase teabevahetuse Venemaa ja selle liitlasest Valgevenega.