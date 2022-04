Vene suurärimees: rublade nõudmine ekspordi eest toob tagasilöögi

Vladimir Lisini sõnul on Vene valitsuse viimased sammud vastuolus Venemaa pikaajalise majanduspoliitikaga, mis tavaliselt hõlmab võitlust eksporditurgude eest. Ka kritiseeris Lisin Venemaa ettevõtete väärtpaberite välisbörsilt kustutamise ettepanekut, öeldes, et see suurendaks riske ja õõnestaks aktsionäride õigusi.

Venemaa president Vladimir Putin on andnud korralduse, et peamiselt Euroopasse eksporditava maagaasi eest tuleb maksta välisvaluuta asemel rublades, tulenevalt Lääne ulatuslikest sanktsioonidest seoses sissetungiga Ukrainasse.

Mõned poliitikud, sealhulgas parlamendi alamkoja spiiker Vjatšeslav Volodin, soovitasid Venemaal müüa naftat, teravilja, metalle, väetisi, kivisütt ja puitu rubla eest üleilmsetel turgudel, kus see on tulus.

«Me oleme aastakümneid võidelnud eksporditurgude eest. Oleme arendanud suhteid tuhandete klientidega 70 riigis. Raske on ette kujutada, mis veenaks meie ostjaid üle minema rublades arveldamisele ja kandma valuutariski,» ütles Lisin ajalehele. «Logistikaprobleemid on juba praegu raskendanud kaupade tarnimist. Rublades tehtavatele maksetele üleminek heidab meid lihtsalt välja rahvusvahelistelt turgudelt.»

Vladimir Lisin on Venemaa ühe suurema terasetootja NLMK esimees ja suurim aktsionär. Eelmisel kuul ütles Lisin NLMK töötajatele, et Ukrainas kaotatud inimelud on tragöödia, mida on raske õigustada, ning kutsus üles konfliktile rahumeelset diplomaatilist lahendust leidma. Lisin ütles töötajale saadetud kirjas, mille üks töötaja postitas sotsiaalvõrgustikesse, et ettevõte ja selle juhatus loodavad, et konflikt laheneb peagi.