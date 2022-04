Soome õed streigivad. Millist palka nad nõuavad?

Tööandjate esindaja KT kinnitas, et on valmis läbirääkimisi jätkama.

Ametiühingud tahavad õdede palka viie aasta jooksul lisaks tavapärasele 2 protsendile tõsta veel 3,5 protsendi võrra aastas, seda on rohkem, kui aastaseks palgatõusuks on kokku lepitud.

Helsingin Sanomat kirjutas eelmisel reedel, et streik oli vältimatu, sest tööandjate pakutud palgatõus jäi oluliselt alla töötajate esindajate soovile. Samuti on õdede soovile suur toetus. Ja mitte ainult neile, ka lasteaiatöötajatele, kelle töö on tähtis, kuid kelle palgad on samuti madalad. Mõlemas ametis valitseb ka suur tööjõupuudus.