EL kaalub sanktsioone Vene naftale ja kivisöele

Euroopa Liit ja USA valmistavad ette täiendavaid sanktsioone Venemaale seoses teadetega, et Vene väed on pannud toime sõjakuritegusid Kiievi lähistel, kus on leitud kümneid surnukehi.

«Arutelu sellel teemal käib. Mis puudutab Euroopa Komisjoni, on see kindlasti variant,» ütles ta enne EL-i ministrite kohtumist Luksemburgis.

Saksamaa teatas esmaspäeval, et gaas ei tule hetkel veel kõne alla, kuna see on Euroopa majandusele oluline. Samas osutas Austria teisipäeval, et kaaluda võib söeimpordi peatamist.