Tartu plaanib tõsta ühistranspordi piletihindu

«Hindade kallinemine mõjutab väga paljusid olulisi teenuseid, kaasa arvatud ühistransporditeenust. Meie kulud bussitranspordile on sel aastal vähemalt 3 miljonit eurot suuremad kui eelmisel aastal. Samas on suurem osa tänastest bussipiletihindadest kehtinud juba 15 aastat, mille kestel on keskmine palk kasvanud üle kahe korra ja tarbijahinnaindeks 44,5 protsenti. Meie eesmärk on jätkuvalt pakkuda väga heal tasemel teenust ning seetõttu on vajalik suurendada seonduvaid tulusid,» selgitas Tamm pressiteates.