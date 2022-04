Noored soovivad nädalavahetuseks Tallinnaöist ühistransporti

«Pärast piirangute kaotamist hakkas Tallinna ööelu elavnema – rohkem töötajaid, kes lõpetavad töö pärast südaööd ning rohkem meelelahutusasutuste külalisi. Kuna noorte peamine transpordivahend on paljuski ühistransport, oleneb nende koju jõudmine just sellest. Tean omast kogemusest, et paljud noored on kulude kokkuhoiu nimel valmis koju minema pigem jalgsi kui taksoga, mis seab ohtu nende turvalisuse,» ütles Tallinna linna noortevolikogu esimees Mark Jefimov pressiteates.