EAS peab riigile osa toetust tagasi maksma

Toetusskeemi järgi on projekti üheks tegevuseks rahvusvahelistel messidel ühisstendide korraldamine. Asjast huvitatud ettevõtjad saavad ühisstendil osaleda oma väljapanekuga ning peavad selle eest tasuma EASile osalustasu. 2021. aastal oli selliseid tasusid kokku 149 985 eurot.

EAS on teadlik, et Euroopa struktuurifondide rahastuse kasutamisel ei ole omatulu teenimine lubatud, kuid küsib siiski kõigi pikemate ja põhjalikemate teenuste puhul omaosalustasu, et ettevõtted oma otsuse põhjalikult läbi mõtleksid. «Tasuta teenuste puhul näeme paraku palju viimase hetke loobumisi,» teatas ühendasutus BNS-ile.