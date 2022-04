5G sagedusloa konkursile laekus neli avaldust

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul tagavad kolm luba tiheda konkurentsi sideettevõtete vahel. «Mul on hea meel, et konkursi vastu tunnevad huvi neli ettevõtet ning nende seas on ka üks uus tulija. See näitab, et ettevõtetel on kindel huvi Eesti sideturu arendamise vastu ning annab ka kindlustunnet, et 5G teenused jõuavad turule esimesel võimalusel. Kolm võimalikult suurt ja võrdset sagedusplokki annavad kõigile loa saajatele parimad võimalused 5G võrkude rajamisega kiirelt alustamiseks ning sealjuures tagavad nii teenuste kvaliteedi kui ka konkurentsi. Eesti tarbijatel on konkurentsist ainult võita, sest nii saab teenus kvaliteetsem ning hinnad mõistlikumad,» rääkis Sutt.