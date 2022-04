Euroopa energiahiiu juht: gaasi põletamine elektri tootmiseks on suur rumalus

Enel Groupi peakorter asub Roomas, kuid ettevõte toodab, jaotab ja müüb elektrienergiat ning gaasi lisaks Euroopale ka Põhja- ja Ladina-Ameerikas. Tegu on maailma suuruselt teise energiahiiuga, kes on seni teinud koostööd ka Venemaa energiaettevõtetega. Nüüd loodetakse oma Vene ettevõtmised idanaabritele maha müüa ja riigist lõplikult lahkuda, ka on asutud teravalt kritiseerima Euroopa energiapoliitikat.