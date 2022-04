ÜRO juht: valitsused ja firmad valetavad kliimapingutustest rääkides

Guterrese sõnul peab maailma lõpetama kivisöe, nafta ja maagaasi kasutamise ning võtma viivitamatult käsile täieliku taastuvenergia arendamise suuna, et vältida kliimakatastroofi.

«Mõned valitsused ja ettevõtete juhid ütlevad üht asja, ent teevad teist. Lihtsalt öeldes, nad valetavad. Ja tagajärjed on katastroofilised,» ütles Guterres videosõnumis, mis avaldati koos ÜRO raportiga, milles kirjeldatakse, kuidas õnnestuks vältida üleilmse soojenemise rängimat mõju.

Teadlaste koostatud raport hoiatab, et fossiilkütuste põletamisest tekkiva süsinikdioksiidi emissiooni vähendamiseks ei tehta piisavalt. See aga on planeedi soojenemise peamisi kiirendajaid.