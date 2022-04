Mis on saanud EASi koroonakampaania rahast?

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiarenduskeskuse direktori Liina Maria Lepiku sõnul on tänaseks märgise kampaania lõppenud. «Kampaania kestis ägedal viiruseperioodil detsembri lõpust veebruari lõpuni. See märgis on jätkuvalt täiesti olemas ja üle Eesti rohkem kui tuhandel turismiettevõttel ning soovijad saavad sellega liituda ka praegu. Märgise lubaduseks on jälgida viiruse hetkeolukorda ja vastavalt sellele oma teenusepakkumist kujundada.»

Lepik ütles, et praegu on koroonapiirangud värskelt kadunud, kuid viirus on näidanud, et käib lainetena. «Keegi ei tea, mis saab sügisel. Paljud ettevõtted on lisaks valitsuse korralduste järgimisele uuendusi teinud: kaasajastanud ventilatsioonisüsteeme, ümber kujundanud teenusepakkumist ja soetanud ka lisavarustust (nt Eesti «koroonakindlaima» hotelli Nordic Hotel Forumi Respiray «kraed», mis asendavad maski). Neile ettevõtetele, kes seda soovivad, on märgis heaks võimaluseks oma turvalist teenusepakkumist esile tõsta, kui viirus taas jõudu kogub. Märgis kestab nii kaua, kui ettevõtted selle järgi vajadust tunnevad,» ütles Lepik.