Legendaarne analüütik: rubla tugevdavad toimivad sanktsioonid, kurss ei näita aga midagi

Christensen möönab klientidele saadetud kirjas, et ei jälgi pidevalt rubla kursimuutust, sest ametlik vahetuskurss ei ütle tegelikult midagi, kuna meie idanaabri raha ei ole traditsioonilises mõttes konverteeritav valuuta. Kui näiteks minna oma rubladega mõnda Euroopa panka sooviga need eurodeks vahetada, siis vaevalt see õnnestuks.

Venemaa keskpank on sanktsioonide all. Praktikas töötab asi tavapäraselt nii, et kui tahta rublad eurodeks vahetada, siis on raha Venemaa keskpangas deponeeritud ning kui vastu antakse eurod, tulevad need otse Venemaa välisvaluutareservidest. Praegu seda aga teha ei saa, sest keskpangal ei ole eurode ja dollarite kauplemisele juurdepääsu. Valuuta on reservides, kuid keskpank ei saa neid kasutada. See on sisuliselt samasugune olukord, kui siis, teie pangakontol on raha, kuid internetipank ning krediitkaardid ei tööta.

Samal ajal on Venemaa suures mahus SWIFTI rahvusvaheliste ülekannete süsteemist eemaldatud. See tähendab, et raha näiteks Taani ja Venemaa või ka Rootsi või Eesti ja Venemaa vahel kanda ei saa. Ehk kui Taani firma müüb midagi Venemaale, siis makset ta selle eest ei saa.

Vastupidiselt, Venemaa nafta ja gaasieksporti ehk neid kaupu, mida Venemaa praktiliselt ainsana ekspordib, ei ole sanktsioonide alla pandud ning Venemaa saab oma gaasi näiteks Euroopasse eksportimise eest jätkuvalt raha.

Veidi lihtsustades ei saa Venemaa kaupu sisse vedada, kuid eksportida saab. Ehk teiste sõnadega Venemaa import on kokku kukkunud, samas kui eksporti sanktsioonidega eriti tõsiselt ei piirata. Kõige selle tulemusena on Venemaa kaubandusbilanss viimastel nädalatest suures ülejäägis. Ning see on ka Chrstenseni sõnul põhjus, miks rubla on viimastel nädalatel tugevnenud.

Kas see aga tähendab, et sanktsioonid ei tööta?

Merkantiilsest vaatest lähtudes ehk uskudes, et eksport on hea ning import halb, on sanktsioonid Venemaale väga head.

See vaade aga võrduks arvamusega, et töötegemine on hea, kuid tarbimine halb. Samas kui töötegemisel on põhimõtteliselt vaid üks mõte- justnimelt tarbimine. Me ei tööta lõbu pärast, vaid selleks et saaksime endale üht-teist lubada ehk tarbida, olgu selleks siis toit või luksuskaubad, tõdeb Christensen.

Praeguses olukorras on Venemaa sunnitud töötama ehk müüma gaasi ja naftat, samas kui sellest saadavat raha nad kasutada ei saa.

Samal ajal on Venemaa valitsus keelanud riigi kodanikel ning ettevõtetel välisvaluuta omamise ning see raha on tulnud konverteerida rubladeks. Ka see samm on Christenseni sõnul rubla väärtust toetanud.

Lisaks on Venemaa intressimäärad teinud suure tõusu ning see on sisuliselt turu kompensatsioonimehhanism rubla väärtuse kaotusele ning oodatakse, et see väärtus väheneb ka edaspidi.