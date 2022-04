Sunly ostis Poola suurima päikeseenergia tootja

«Alseva arendusjärgus projektide suur arv ja kogenud meeskond täiendavad suurepäraselt Sunly tiimi, millel on juba tugev tuuleenergia projektide arendamise ajalugu. Pärast tehingu jõustumist on Sunly arenduses 16 GW päikese- ja tuuleenergia projekte,» rääkis Sunly tegevjuht Priit Lepasepp. Ta lisas, et juba järgmise 12 kuu jooksul läheb ehitusjärku rohkem kui 250 MW päikeseparke.