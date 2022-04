Eesti või jõudis iisraellaste võileivale

«Piimatööstuse kaubad on reeglina piirkondlikud ja riknevad kiiresti, kuid teatud sortimendiga on meie ekspordi potentsiaal väga suur. Iisraeli eksportimise juures tekitab meile lisapõnevust heebrea keel, mille üht varianti ivriiti Iisraelis kõneldakse. Pidime eestlastele hästi tuntud punase võipaki kujundama sihtriigile vastavaks, sest seal loetakse vastupidiselt meile paremalt vasakule,» märkis Ülo Kivine.

Iisrael on pindalalt Eestist üle kahe korra väiksem, kuid seal elab 9,3 miljonit inimest. Sellest tulenevalt on ka Iisraeli SKT Eesti omast üle kümne korra suurem. Iisraeli peamised ekspordiartiklid on masinad ja varustus, tarkvara, teemandid, põllumajandustooted, kemikaalid ning tekstiilid ja rõivad. Seevastu impordiartiklid on toorained, sõjaväevarustus, tootmisvahendid, töötlemata teemandid, kütused, teraviljad ja tarbekaubad.