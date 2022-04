30-aastane krüptomiljardär tahab oma varanduse ära anda

Viis aastat tagasi töötas Bankman-Fried heategevusorganisatsioonis, mis propageeris tolleaegset «tõhusa altruismi» ideed: teaduslikke arutluste alusel selgitati, kuidas teha suuremale hulgale inimestele maksimaalselt palju head. Siis märkas ta Bitcoini hinnakujunduses anomaaliat ja otsustas, et see on tema võimalus teenida tonnide viisi raha, mida kinkida.

Nüüd on Bankman-Fried üks rikkamaid inimesi maailmas, kelle varandus on Bloombergi miljardäride indeksi järgi enam kui 20 miljardit dollarit. Tema krüptovahendusfirma FTX-i väärtus on pärast viimast rahasüsti kokku 40 miljardit dollarit.

Krüptovahetusplatvormi FTX logo, mille taustal FTX-i veebisait. Foto: OLIVIER DOULIERY

Vaatamata kogu oma rikkusele jääb Bankman-Friedi põhifilosoofia samaks. Tal jääb mugavaks eluks piisavalt raha: 1% oma sissetulekust või vähemalt 100 000 dollarit aastas. Ülejäänu kavatseb ta kõik ära anda – iga dollari või Bitcoini, olenevalt olukorrast. Ta on omamoodi krüpto-Robin Hood, kes võidab rikkaid nende endi mängus, et võita raha kapitalismis kaotajatele.

Ometi on ta ise saanud osaks võimustruktuurist, mis põhjustab neid probleeme, mida ta soovib parandada. Ta teeb suuri poliitilisi panuseid ja ajab Washingtonis oma äri.

Eakaaslased kirjeldavad teda nagu kapitalistlikku munka. Üks räägib, kuidas ta töötas algusaastatel nii palju, et käis harva duši all. Teine ütleb, et jättis suhted alla, kuna tal pole nendeks aega. Und peab ta tarbetuks luksuseks, sest iga magatud minut maksab tuhandeid dollareid, mis tähendab vähem võimalust päästa elusid.

Praegu elab Bankman-Fried Bahama pealinnas Nassaus, kuhu FTX plaanib ehitada 1000 töötajaga ülikoolilinnaku. Bankman-Fried elab ise ka nagu üliõpilane. Ta sõidab Toyota Corollaga ja elab koos 10 toakaaslasega katusekorter saare kenaimas kuurordis. Bankman-Friedi tegelased tervelt viis tema töökaaslast on samuti miljardärid.

Bankman-Fried on võtnud sihiks USA turu, kus domineerib Coinbase Global Inc. Ta soovib pakkuda krüptovaluutafutuure, vahetustehinguid ja optsioone, mida ta näeb potentsiaalse 25 miljardi dollari suuruse turuna päevas. Kui tal õnnestub krüpto üle võtta, on järgmine eesmärk peavoolu finantssektor.