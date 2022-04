Toyota garantii pikeneb kümnele aastale

Amservi järelteeninduse juhi Ahti Aasala sõnul on tegemist hooldusest sõltuva garantiipikendusega, mis võimaldab kliendil pikendada oma Toyota garantiid iga kord, kui ta laseb oma sõidukit hooldada Toyota volitatud remonditöökojas. Programm kehtib kõikidele autodele, mille vanus jääb alla kümne aasta ja läbisõit alla 185 000 km.

Aasala lisas, et Toyota Relaxi ulatus on samaväärne seni kuni kaks aastat garantii pikendamist võimaldava tasulise Toyota Extracare’i garantii tingimustega, kuid erinevalt Extracare’ist on Toyota Relax klientidele tasuta.