Toyota garantii pikeneb 10 aastale

Amservi järelteeninduse juhi Ahti Aasala sõnul on tegemist on hooldusest sõltuva garantiipikendusega, mis võimaldab kliendil pikendada oma Toyota garantiid iga kord, kui ta laseb oma sõiduki hooldada Toyota volitatud remonditöökojas.

Aasala lisas, et Toyota Relax’i ulatus on samaväärne seni kuni kaks aastat garantii pikendamist võimaldava tasulise Toyota Extracare’i garantii tingimustega, kuid erinevalt Extracare’ist on Toyota Relax klientidele tasuta.

Uus garantii pakub kaitset pea kõikidele elektri-, elektroonika- ja mehaanika osadele ja katab täies ulatuses nii varuosade kui ka töö maksumuse. Siiski ei hõlma garantii kuluosasid (nt. piduriklotsid, rehvid, lambipirnid), hoolduse komponente ning kere- ja salongi viimistlust ja mitteoriginaalosi ning autoabi teenust. Samuti ei kata garantii hoolduse ajal esinevaid defekte, juhul, kui auto eelnevat korralist hooldust pole margiesinduses teostatud või avastatud puudused on jäetud varasemalt kõrvaldamata. Toyota Relax on mõeldud tavasõiduautodele ning seepärast ei laiene ka eriotstarbel (nt rallisõit, taksoteenus, lühirent jt) kasutuses olevatele sõidukitele. Hübriid- või elektriauto aku kaitseks on Toyotal eraldi garantiitoode ja see ei kuulu Relax toote koosseisu.