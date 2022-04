Britid tahavad 2050. aastaks seitse uut tuumaelektrijaama ehitada

"Kui me läheme aastasse 2050, siis oleme maailmas, kus UK-s on kuus või seitse (tuuma)jaama," ütles ettevõtlus- ja energeetikaminister Kwasi Kwarteng väljaandele The Sunday Telegraph.

"See ei juhtu järgmise kahe aasta jooksul. Kuid see on kindlasti midagi, mille poole me võime pürgida."

Rahvas tuuleparke enda lähedale ei taha

Vene energiat tuleb vältida

"Mõte on selles, et arvestades, mida (Vene president Vladimir) Putin teeb, ei taha me elada maailmas, kus me sõltume Vene fossiilkütustest. Tõsiasi on see, et me ei ole (sõltuvad), kuid me tahame suuremat iseseisvust varude osas."