Äri sõjatsoonis: Ukraina idufirma tegutseb invasiooni kiuste edasi

Kui paljud ettevõtted Ukrainas on pidanud sõja tõttu töö katkestama, siis Outcrowd on suutnud tegevust jätkata. "Kogu riik on muutunud nii ühtseks. Kõik üritavad teha oma parima, et kodumaad aidata," rääkis Outcrowdi kaasasutaja Natalja Alimaskina. Isegi põgenemise ajal töötasid osad töötajad otse autodest.