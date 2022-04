Sutt loodab mõne aastaga koroonaeelsed turismirekordid purustada

"Turismivaldkond keskendub tulevikule ja usun, et 2025. aastaks suudame ületada koroonaeelsed külastajarekordid. Eesti on roheline sihtkoht, mis pakub tipptasemel külastajakeskkonda ja ainulaadseid elamusi – mis meile tundub tavaline, on külalisele eriline," ütles Sutt ning tõdes samas, et esialgu pole koroonapandeemia veel läbi ning ka rahvusvaheline turismiäri ei toimu veel endises mahus.