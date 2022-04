Läti: Balti riigid praegu Venemaalt maagaasi ei saa

Ta märkis, et maagaasi saab Klaipėda veeldatud maagaasi terminalist ja Inčukalnsi maa-alusest gaasihoidlast.

Reedel täpsustas Conexus Baltic Grid, et gaasitarnete katkemine Irboska-Inčukalnise lõigul on plaaniline. Gaasitoru uuendamise tööde teostamiseks peatati 1. aprillist 7. aprillini täielikult pumpamine läbi lõigu, kus asub Luhamaa gaasimõõtejaam. Planeeritud töögraafik avalikustati 2021. aasta detsembri alguses.

Conexus Baltic Grid esimees rõhutas, et Venemaa teade sellest, et maagaasi tarnete eest saab tasuda ainult Vene rubladega, on signaal vajadusest järsult vähendada tarneid Venemaalt.