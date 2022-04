Leedu loobus lõplikult Vene gaasi impordist

«Oleme esimene neist Euroopa Liidu riikidest, keda Gazprom maagaasiga varustab, kellel on sõltumatus Venemaa gaasivarudest,» lisades, et tegu on pikaaegse järjekindla energiapoliitika ning õigeaegsete otsuste tulemusega.

Ministeeriumi hinnangul rahuldab riigi energiavajadust täielikult Klaipedas asuv LNG-terminal. Samas lisati, et vajadusel on võimalik gaasi saada ka Läti kaudu ning alates 1. maist ka Poolast.

Leedu peaminister Ingrida Šimonyte märkis märtsi alguses, et riik on valmis kergesti loobuma Gazpromi tarnitavast gaasist.

«Me saame tõesti end gaasiga varustada Klaipėdos nafta (TSNG) kaudu – see on tõsiasi. (...) See ei ole meie jaoks kriitiline küsimus, kui Gazpromi gaasivool katkestatakse. Leedu varustab end gaasiga muul viisil, see on tõsiasi,» ütles ta BNS-ile.