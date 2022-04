Ukrainlastele maasturite ostmiseks raha küsinud mees on kuulnud nii toetust kui sõimu

Ukrainlastele maasturite ostmiseks rahakogumiskampaania käivitanud Andres Moks on tänaseks soetanud mitu masinat, mis ootavad nüüd Ukrainasse viimist. Kampaania käigus on ta kuulnud toetavaid sõnu, aga saanud ka vihast, et mitte öelda putinistlikku tagasisidet.