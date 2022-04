Tuuleenergia edulugu takistab ülbe suhtumine kohalikesse elanikesse

Viiendaks, kuulamine ja mõista püüdmine võimaldavad leida ühise keele ehk vältida möödarääkimist olukordades, kus kasutatakse täiesti erinevaid mõisteid või samu mõisteid eri tähenduses. „Kohaliku kasu» mõiste all tundub kohati räägitavat eri asjadest: mõned mõistavad seda kitsalt kompensatsioonina häiringu talumise eest, teised aga ootavad lahendust, mis päriselt kogukonna kasu ja heaolu suurendaks.

Kohalikud peavad saama otsustes kaasa rääkida

Kuuendaks, kogukonnal peab olema reaalne võimalus valida erinevate alternatiivide vahel ja seeläbi otsuseid mõjutada. Tuuleparkide meelsusuuringust selgus, et 49 protsendi elanike arvates ei ole kohalikel elanikel piisavalt osalusvõimalusi ning nende arvamusega tuuleparkide rajamisel ei arvestata. Kui arendaja alustab esimest kohtumist sellega, kuhu tuugenid tulevad ja kui mitu neid on, jääb kogukonnale mulje, et valikud on juba tehtud, ning see tekitab kohe trotsi.

Sillak ja Ivask meenutavad, et teatavasti takerdus Risti tuulepargi rajamine Lääne-Nigula vallas just seetõttu, et kogukonnale ei sobinud arendaja valitud asukoht, kuid samas ei pakutud arendajale ka võimalust asukohavaliku lähtetingimusi muuta. Üldiselt oleks mõistlik arutelu algatamisel tuulepargi üle vältida suletud küsimusi ehk kas-küsimusi, nagu: „Kas olete nõus meie pakutud lahendusega?«, ning kasutada võimalikult suurel määral avatud küsimusi, millele ei saaks kohe vastata „jah» või „ei«. Niisiis võiks vestlus alata hoopis nii: „Meie vallas oleks võimalik rajada vähemalt 300 megavati jagu tuuleenergia tootmisvõimsust. Kus ja kuidas me saaksime seda kõige paremal viisil teha?»

Seitsmendaks, protsessi võiks juhtida võimalikult neutraalne osapool – mitte arendaja ise, vaid vajalike teadmiste ja oskustega kohaliku omavalitsuse ametnik ning spetsiifilise eesmärgiga arutelude korral professionaalne arutelujuht.

Kaheksandaks, hea kaasamisprotsess on paratamatult aeganõudev. Kompromissi sõnastamine võib nõuda muu hulgas juurdeõppimist, põhjalikku süvenemist ja pikki dialooge. See tähendab, et tuleb korraldada piisaval arvul ja vajadusel ka eri vormis koosolekuid ning vajalik eelinfo – näiteks arutluse alla tulevad uuringud – peab olema edastatud vähemalt paar nädalat enne koosolekut. See kõik võib algul tunduda ajaraiskamisena, aga kogemus näitab, et kui protsessi alguses ei võeta piisavalt aega kompromissi saavutamiseks, siis võib hilisemateks kohtuvaidlusteks kuluda veel rohkem aega.

Arendamist iseloomustavad paradoksid

Sillak ja Ivask nendivad enda analüüsis, et tuuleenergia arendamist iseloomustab kõikjal Euroopas mitu paradoksi. Neist esimene on see, et kuigi avalik toetus tuuleenergia kasutuselevõtule on üldiselt üsna suur ning jääb olenevalt riigist 60 ja 90 protsendi vahele, siis tuulepargi püstitamisega oma elukoha vahetusse lähedusse nõustub vaid 30–60 protsenti elanikest. Hiljuti avaldatud tuuleparkide meelsusuuringu järgi toetab 72 protsenti eestlastest meretuuleparkide ja 62 protsenti maismaatuuleparkide laiendamist, et täita kliimaeesmärke. Samas nõustuvad meretuulepargi rajamisega oma kodu või suvekodu lähedusse 64 protsenti inimestest ning maismaatuulepargi rajamisega vaid 35 protsenti elanikest.