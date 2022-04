Kriis sunnib koondama: töötuks jäävad nii IT-spetsid kui tehasetöötajad

Viimase kuu aja jooksul on kokku seitse Eesti ettevõtet teavitanud töötukassat kollektiivsest koondamisest, "Kokku on kavas neist ettevõtetest koondada 156 ametikohta," rääkis töötukassa pressiesindaja Annika Koppel. Suurima arvu - 35 inimest - koondab töömahu vähenemise tõttu Viljandimaal Karksi-Nuias tegutsev puidutööstus Holttem AS, kes on kohaliku Mulgi valla üks suuremaid tööandjaid. Ettevõtte tegevjuht Eiko Roomet tõdes, et palgi hind on viimasel ajal tugevalt kasvanud, kuid Holttemi suurklient IKEA ei tulnud hinnatõusuga kaasa. Holttem tootis IKEAle mööbli pooltooteid ja praegu tõmmatakse viimaseid tellimusi kokku.