Uurimus paljastab ⟩ Oligarh Abramovitši luksusjahid on kokku väärt miljard dollarit

Varasemalt oli teada, et ELi ja Ühendkuningriigi sanktsioonide all Abramovitšile kuuluvad jahid Solaris ja Eclipse, mis on väärt vastavalt 474 ja 437 miljonit dollarit, vahendab Helsingin Sanomat. Nüüd on ajakirjanikud aga avastanud ka Antiguas ankrus olevad Halo ja Garçoni. Enne FT ajakirjanike pöördumist polnud sealsel valitsusel aimugi, et jahid just oligarhile kuuluvad.