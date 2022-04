Koda: Eesti võib olla sunnitud maagaasi tarbimist piirama

LNG-terminali rajamine on tema sõnul vältimatult vajalik samm, et tagada Eestis varustuskindlus maagaasiga. «Sellise terminali rajamine annab Eestile võimaluse ise loobuda Venemaalt imporditavast maagaasist ning samuti aitab see tagada, et kui Venemaa lõpetab gaasitarned Euroopa Liitu või Euroopa Liit kehtestab sanktsioonid Venemaa gaasile, siis ei mõjutaks need otsused Eesti varustuskindlust, rõhutas Luman lisades, et LNG-terminali rajamine ei ole üksnes Eesti majanduse ja energiajulgeoleku huvides, vaid see avaldab positiivset mõju ka kogu Eesti julgeolekule laiemalt.